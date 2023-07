Ambrosino via in prestito: scelta la nuova destinazione, mancano solo le firme

E' praticamente fatta per la cessione in prestito di Giuseppe Ambrosino al Catanzaro, ancora in prestito, dopo l'ultima stagione in Serie B

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it E' praticamente fatta per la cessione in prestito di Giuseppe Ambrosino al Catanzaro, ancora in prestito, dopo l'ultima stagione in Serie B a metà tra Como e Cittadella. Lo conferma il Corriere dello Sport: "Mancano solo le firme per l’arrivo al Catanzaro di Giuseppe Ambrosino (19), punta centrale del Napoli con esperienze in B tra Como e Cittadella, al termine di una contesa che ha visto in lizza anche Parma e Blackburn Rovers. Sarà un prestito secco per il gioiellino azzurro".