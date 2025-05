Svolta Maradona e riapertura terzo anello: imminente incontro ADL-Manfredi

Ogni giorno adesso può essere quello buono per l’incontro tra Manfredi e De Laurentiis per il tema stadio. Come scrive il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola, le parti proveranno a definire la questione in modo definitivo. Integrando quelle che sono le opportunità previste nel masterplan curato dall'assessore Cosenza, come Manfredi ingenere strutturista, che pare possa prevedere, con i dovuto interventi tecnici, la riapertura del terzo anello e il recupero di 8mila posti in più in tempi relativamente brevi. Anche nelle more di interventi ben più massicci di ristrutturazione del Maradona, che De Laurentiis vorrebbe fortemente rivedere in caso di concessione lunga o di acquisto dello stadio.