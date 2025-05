Cds avvisa: "Futuro Conte: sullo sfondo sono presenti due club italiani"

"Sullo sfondo ma presenti: Milan e soprattutto Juve". Lo scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola che parla dell'incontro ormai prossimo tra Conte e il Napoli per il futuro del tecnico e per il futuro del club. L'allenatore del Napoli chiede garanzie, De Laurentiis - che vuole blindarlo - risponderà con un mercato super, come e più del 2024, con 150 milioni almeno da investire dopo le cessioni di Kvara e quella imminente di Osi, più i ricavi Champions col ritorno in Europa. Insomma, il Napoli farà di tutto per accontentare Conte e per allontanare i corteggiatori, Juve e Milan su tutti, che sono a distanza ma pur sempre in agguato.