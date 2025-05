Cds: "L'Inter sta lasciando andare lo scudetto pur essendo la più forte"

La grande notte sta per arrivare: l'Inter sogna la finale di Champions, per conquistarla bisogna superare il Barcellona dei fenomeni in attacco ma che dietro può concedere come all'andata. "L’Inter può farcela, l’impresa non è impossibile a patto di ripetere e se possibile alzare un livello già altissimo di prestazione", si legge sul Corriere dello Sport.

Sul ritorno della semifinale, il quotidiano prosegue: "La Champions produce uno scatto naturale. Un gruppo di campioni, in larga parte avanti con gli anni, mal sopporta la routine quotidiana e fiuta l’atmosfera speciale. È la partita dell’anno. Una legge non scritta spiega perché l’Inter, pur essendo la più forte, stia lasciando andare lo scudetto ma può tornare in finale due anni dopo Istanbul. È l’ultima possibilità per tanti senatori, si chiuderebbe un ciclo fantastico".