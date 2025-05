Gazzetta elogia Conte: "Trovare soluzioni nell'emergenza è diventata la normalità"

"Trovare soluzioni nell’emergenza. È diventata la normalità in casa Napoli. E forse anche un punto di forza inaspettato". Lo scrive La Gazzetta dello Sport oggi in edicola che elogia il Napoli e il lavoro del suo allenatore. Antonio Conte, si legge, "sa esaltarsi nelle difficoltà e ha convinto i suoi soldati a seguirlo in tutto e per tutto, fino alla meta. Il traguardo è vicino ma nulla è scontato.

Alla volata finale, il Napoli ci è arrivato senza Buongiorno e Juan Jesus: stesso ruolo, diverse caratteristiche, ma affidabilità sempre altissima. E poi senza Neres, che ha lasciato definitivamente scoperto il posto di esterno sinistro del tridente, orfano di Kvaratskhelia – e non di un giocatore qualsiasi – da gennaio. Eppure, come ha ribadito Conte a Lecce, «nell’emergenza nessuno ha mai fiatato…» e tutti si sono messi a disposizione".