Da Milano ammettono: "Lo scudetto del Napoli sarebbe un'enorme delusione"

"L'ambizione di dire di puntare a vincere tutto è stata un'arma a doppio taglio. Voler vincere è diverso da dover vincere". Lo si legge in un editoriale su L'Interista nel giorno dell'attesa semifinale di ritorno tra Inter e Barcellona. Si parla ovviamente anche della lotta al titolo.

"Se parliamo di campionato, è normale che l'eventuale successo del Napoli sarebbe una grossa, enorme delusione, per quella che era la rosa dell'Inter ai nastri di partenza. Ma tutto va soppesato e non ci sono solo il bianco o il nero. L'Inter era la più forte, ha lasciato dei punti per strada anche per colpe proprie inizialmente, ma poi sono subentrati mille fattori. Gli infortuni ed il rendimento sottotono di giocatori che si pensava potessero rendere di più, su tutti".