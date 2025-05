ADL-Manfredi, sotto traccia si parlerà anche della festa Scudetto

Capitolo riapertura terzo anello per lo stadio Maradona. Ne parla Repubblica oggi in edicola. Il progetto è pronto e entro la fine di questa settimana sarà sottoposto all'attenzione di Aurelio De Laurentiis, appena rientrato in Italia dopo la sua vacanza alle Maldive e atteso a Napoli tra dopodomani e venerdì.

“Il futuro del Maradona non può più attendere e nell'agenda del presidente c'è un incontro con il sindaco Gaetano Manfredi: l'ennesima puntata (questa volta si spera decisiva) della telenovela dello stadio. Ma a margine si parlerà sotto traccia anche dei preparativi per la festa scudetto in città, che è pronta a esplodere se gli azzurri riusciranno a portare a termine la loro impresa” si legge.