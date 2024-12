Analisi post-Lazio: oltre al gol di Isaksen c'è un altro aspetto che Conte non ha apprezzato

Conte ha parlato con la squadra dopo le due sconfitte con la Lazio. Analisi approfondita non solo dei gol subiti ma anche delle difficoltà in zona offensiva come rimarcato dal tecnico in conferenza stampa domenica.

Il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola scrive: "Analisi video e lavoro sul campo per capire tutto ciò che non ha funzionato contro la Lazio non solo in occasione del gol subito e delle poche occasioni concesse ai biancocelesti, ma soprattutto per la fase offensiva nel complesso: dalla velocità di palleggio al recupero palla nella metà campo avversaria, dall’ultimo passaggio all’attacco all’area di rigore".