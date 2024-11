Anche la Gazzetta ammette: "Non sembra fallo di Anguissa. Olivera? Tocco casuale"

Voto 5,5 agli arbitri di Inter-Napoli. La Gazzetta dello Sport nella moviola odierna parla del penalty ai nerazzurri, errore grave. Ecco cosa si legge: "Mariani macchia la serata con il rigore all'Inter. Tanti i dubbi: non sembra fallo di Anguissa su Dumfries, il contatto è leggero, ma il Var non può valutare l'intensità. Non è rigore il tocco casuale di mano di Olivera in area", scrive il quotidiano milanese che quindi si accoda agli altri giornali sportivi.