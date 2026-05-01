Prima la Champions poi il vertice De Laurentiis-Conte: tutti i nodi sul tavolo

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Prima il campo, poi le decisioni sul futuro. Il Napoli è concentrato sulla volata finale per blindare la qualificazione alla prossima Champions League

Prima il campo, poi le decisioni sul futuro. Il Napoli è concentrato sulla volata finale per blindare la qualificazione alla prossima Champions League: servono ancora 5 punti nelle ultime quattro giornate per centrare l’obiettivo.

Faccia a faccia Conte-ADL dopo la Champions

Come riportato da Tuttosport, solo dopo arriverà il momento del confronto diretto tra De Laurentiis e Conte, un faccia a faccia decisivo per programmare la prossima stagione. Sul tavolo diversi temi chiave: “lo svecchiamento della rosa”, oggi la più anziana della Serie A per minutaggio complessivo, e la sostenibilità economica, con un monte ingaggi salito fino a 109 milioni lordi, il più alto dell’era De Laurentiis.

I temi sul tavolo

Si discuterà anche delle strategie di mercato e della gestione del gruppo, senza dimenticare la posizione dell’allenatore, legato al Napoli da un contratto in scadenza nel 2027. Il futuro passa dalle scelte delle prossime settimane.