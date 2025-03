Anguissa recuperato, ma col Venezia non verrà convocato: il motivo

vedi letture

Il Napoli li recupera tutti, o quasi. Alle spalle l'emergenza infortuni per la squadra di Conte che ora si può concentrare sul finale di stagione con la rosa al completo dopo aver vissuto le ultime partite col 3-5-2 ma apprezzando la crescita di Gilmour e Raspadori, titolari aggiunti, difficile ora da togliere dalla formazione iniziale.

Il quotidiano Il Mattino oggi in edicola spiega, però, che per Venezia l'allenatore del Napoli non avrà tutti a disposizione. Mancherà Frank Zambo Anguissa nonostante il recupero. Perché il centrocampista non verrà convocato? Secondo il quotidiano, c'è un motivo: non convocandolo per domenica, il Napoli potrà così evitare anche la chiamata della sua nazionale permettendo al giocatore di continuare ad allenarsi a Castel Volturno per il gran finale. Per la volata scudetto.