Lunga riflessione tra Conte, ADL e Manna: scelto il nuovo centravanti

Il Napoli ha scelto il suo prossimo attaccante: secondo la Gazzetta dello Sport sarà Lorenzo Lucca il rinforzo designato per il reparto offensivo. Il quotidiano racconta come la decisione sia maturata al termine di una lunga riflessione condivisa tra Aurelio De Laurentiis, Antonio Conte e il direttore sportivo Giovanni Manna.

È stato proprio Manna ad avviare la trattativa con l’Udinese, ottenendo il sì del giocatore già nelle fasi iniziali, quando il nome di Darwin Núñez era ancora in cima alla lista dei desideri azzurri. La proposta parte da 35 milioni di euro, cifra sulla quale si sta lavorando per trovare la quadra definitiva. La scelta di puntare su Lucca non è legata soltanto alla sua struttura fisica imponente – 201 centimetri di altezza – ma anche alla sua disponibilità al sacrificio, alla mentalità di lavoro e ai margini di crescita intravisti dallo staff tecnico. Un profilo che si inserirebbe con coerenza in una rosa dove è già presente Romelu Lukaku, delineando un attacco fisico, dinamico e votato all'intensità, come da idee di Conte.