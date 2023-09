Annullata ammenda al Napoli per il laser usato da un tifoso col Sassuolo: il motivo

La Corte d'Appello 'grazia' il Napoli. Come riporta la Gazzetta dello Sport, il club azzurro era stato multato per diecimila euro

La Corte d'Appello 'grazia' il Napoli. Come riporta la Gazzetta dello Sport, il club azzurro era stato multato per diecimila euro per colpa di un laser che aveva disturbato i giocatori del Sassuolo nella partita del Maradona di qualche settimana fa, ma la sanzione è stata annullata proprio negli scorsi giorni.

Il motivo? La tempestività del club azzurro nel trovare il responsabile e prendere provvedimenti. E così la Corte d'Appello ha cambiato idea, annullando la multa e creando un precedente importante su quella che è la responsabilità oggettiva dei club per i comportamenti sugli spalti dei suoi tifosi.