Attesa per la cabina di regia: il Coni chiede di centralizzare decisioni Asl

Il Corriere della Sera fa il punto su quello che sarà il summit previsto per mercoledì 12: al tavolo stato, Regioni e Lega per "stabilire una regolamentazione uniforma con criteri precisi in modo da garantire la regolarità del campionato e la sicurezza dei giocatori e degli appassionati", ha annunciato Mariastella Gelmini, Ministro per gli affari regionali. Tra 5 giorni dunque il vertice della FIGC col governo nell’ambito della conferenza Stato-Regioni a poche ore dalla Supercoppa, saranno presenti anche Malagò e Gravina, numeri uno di Coni e Federazione. Il Coni ha chiesto che vengano centralizzato le decisioni delle Asl in linea con la proposta che la Federazione medico sportiva aveva fatto alla Lega.