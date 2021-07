AUDIO - Di Napoli: "Va fatto un sacrificio per rinnovare Insigne"

L'ex calciatore Arturo Di Napoli, ospite di TMW Radio, ha parlato così della possibilità di perdere Insigne per la squadra azzurra, un problema notevole per il nuovo tecnico Spalletti: "Per lui Napoli è qualcosa d'importante. Lui è stato sempre criticato ma ha sempre risposto sul campo. E' difficile spostarlo da lì ma anche difficile non accontentarlo. Un sacrificio va fatto, lo ha dimostrato negli anni l'attaccamento alla maglia e l'amore per il Napoli. Lasciare Napoli per lui sarebbe doloroso. Certo, l'età è quello che è, vincere qualcosa d'importante c'è, è vero. Spero che ADL lo accontenti. Se devono creare entusiasmo, devono partire da Insigne".