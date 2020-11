Bakayoko verso il recupero: febbre è scesa, oggi può tornare ad allenarsi

Se Ospina, Hysaj e Osimhen saranno costretti a saltare il Milan, lo stesso non si può ancora dire, per fortuna, per Bakayoko

Se Ospina, Hysaj e Osimhen saranno costretti a saltare il Milan, lo stesso non si può ancora dire, per fortuna, per Bakayoko. Gattuso, infatti, spera ancora di recuperare il suo centrocampista, che ieri ha visto calare la febbre e oggi potrebbe tornare ad allenarsi dopo due giorni di assenza da Castel Volturno. L'esito dei tamponi, intanto, è sempre negativo. Lo scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.