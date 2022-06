Barbano sul CdS: "Coulibaly, un aumento non giustifica una commissione cinque volte maggiore"

È a quest'ultima, scrive Alessandro Barbano sul Corriere dello Sport, che "sembra riferirsi la denuncia del presidente"

TuttoNapoli.net

© foto di TuttoSalernitana.com

"Una commissione esosa per concludere un contratto può drogare il mercato, ma è ancora una commissione. Una commissione perché un contratto non si concluda è invece un’altra cosa". È a quest'ultima, scrive Alessandro Barbano sul Corriere dello Sport, che "sembra riferirsi la denuncia del presidente della Salernitana, Danilo Iervolino, in un’intervista alla Gazzetta, quando racconta le ragioni del divorzio con il direttore sportivo Walter Sabatini".

Una vicenda che, a detta del giornalista, dimostra quanto siano vischiose le vicende di mercato, e soprattutto quanto sia ambiguo il ruolo dei procuratori: "Un aumento sull’ingaggio di Lassana Coulibaly di appena duecentomila euro non giustifica una commissione cinque volte maggiore, cioè di un milione di euro. Se quella somma serve a far desistere il giocatore dall’offrirsi ad altri, si tratta di un prezzo per scongiurare un danno paventato che poco ha a che fare con le categorie del diritto privato, e troppo somiglia a una fattispecie penale". La denuncia del giovane presidente granata "ha il merito di rompere una consuetudine di subalternità già pagata a caro prezzo. Il risanamento del sistema - conclude Barbano - è anzitutto una sfida culturale".