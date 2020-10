Benevento-Napoli, non solo un derby: tra Inzaghi e Gattuso è la partita del cuore

Alle 15 andrà in scena il derby campano tra Benevento e Napoli, che al contempo è anche il derby tra due ex leggende del Milan. Rino Gattuso e Filippo Inzaghi hanno scritto la storia rossonera, insieme, e adesso da allenatori si ritrovano uno di fronte all'altro in un match da libro 'Cuore'. Il Corriere del Mezzogiorno si sofferma proprio sull'amicizia dei due tecnici e titola così: "Pippo e Rino, il derby del cuore".