Beukema ancora titolare col Torino: l'ex Bologna ha un grande sogno per questa stagione

La nuova avventura napoletana di Sam Beukema sta procedendo in maniera brillante. Diventato titolare forzato a causa degli infortuni di Buongiorno e Rrahmani, l'ex Bologna ha risposto con prestazioni sempre all'altezza, dimostrando grande affidabilità. Rimasto a Castel Volturno durante la sosta per lavorare con Antonio Conte, Beukema è confermato in campo dal 1' anche per la prossima sfida contro il Torino.

Tuttavia, come rivela Il Mattino, il difensore ha un grande obiettivo per il 2026: spera di non esserci alla prossima sosta per le Nazionali perché il suo sogno è raggiungere l'Olanda. Il CT degli Orange lo sta seguendo e la scelta estiva di accettare il Napoli era motivata anche da questo. Oltre al progetto e alla presenza di Conte, il club azzurro rappresenta la vetrina perfetta per conquistare la convocazione in Nazionale.