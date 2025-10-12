Neres, 17 gare e 287 giorni di astinenza: non segna da Firenze-Napoli a gennaio!

David Neres non segna da gennaio scorso, ossia da Firenze-Napoli, una vita fa. Ma contro il Torino potrebbe tornare titolare e, chissà, magari sarà quella la partita del ritorno alla rete. Lo scrive La Gazzetta dello Sport: "Torino-Napoli sembra disegnata ad arte per Neres, che a Conte offre qualsiasi tipo di scelta: volendo, può sistemarlo a destra, al posto di Politano infortunato; o magari può dirottarlo dall’altra parte, dove c’era Kvara, dove serve profondità. E comunque, vada come vada, Neres sta dentro qualsiasi modulo, che si chiami tridente, che sia 4-1-4-1, che sia quel che vi pare.

[...] Dicono le statistiche, che a volte fanno venire l’orticaria, d’un rendimento in linea con la sua storia personale ma che che ha picchi notevoli (i 14 e i 12 gol con l’Ajax, i 12 con il Benfica): a Napoli finora ne he fatti complessivamente tre, una rete in Coppa Italia e due in campionato, si è fermato a lanciare bacioni da Firenze in quel gennaio, che pure segnò una svolta: a Torino saranno 287 giorni e 17 partite in cui va in bianco. Se Conte chiama…".