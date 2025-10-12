Chi al posto di Politano-Lobotka? Conte ne ha scelto uno, per l'altro ballottaggio aperto
Antonio Conte sembra aver sciolto i dubbi sulle formazioni anti-Torino, optando per cambi conservativi in risposta alle assenze di Lobotka e Politano. Secondo il Corriere dello Sport, il tecnico non intende stravolgere il sistema di gioco. In cabina di regia, al posto dell'infortunato Lobotka, non ci sarà l'ipotesi De Bruyne, bensì lo scozzese Billy Gilmour. Per il giovane centrocampista si tratta di una grande occasione per dimostrare il suo valore.
Per la sostituzione di Politano sulla fascia destra, Conte è orientato su un ballottaggio serrato tra due opzioni: da un lato Leonardo Spinazzola, galvanizzato dall'assist fornito in Nazionale, e dall'altro l'esterno offensivo David Neres. Conte sceglierà l'uomo più adatto per garantire equilibrio e spinta offensiva.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Torino
|Napoli
