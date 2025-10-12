Conte ha già scelto, Repubblica: ecco il sostituto di Politano a Torino

Sabato prossimo il Napoli tornerà in campo contro il Torino. Il tecnico Antonio Conte lavorerà per sostituire Politano sulla corsia con David Neres possibile sostituto. L'allenatore dei partenopei sta infatti lavorando sul brasiliano per lanciarlo e farlo crescere ulteriormente. A scriverlo è l'edizione napoletana de La Repubblica.

Nessun dubbio, dunque: contro il Torino scoccherà l'ora di David Neres. Al posto dell'infortunato Politano, sulla destra, la sua fascia preferita, dovrà dimostrare di poter essere un fattore determinante per questo Napoli. E dovrà far vedere al suo allenatore di poter fare anche quella fase difensiva che è il fiore all'occhiello che ha permesso a Politano di diventare un suo pupillo.