Com'è andato il ritorno di Spinazzola in Nazionale? Le pagelle dei quotidiani

Com'è andato il ritorno di Leonardo Spinazzola in Nazionale? Ieri sera, in Estonia-Italia, l'esterno del Napoli ha realizzato l'assist per la rete di Pio Esposito. Prestazione positiva, dunque. Il Corriere dello Sport dà voto 6: "Lanciato dall’intuizione di Pio Esposito, perde un tempo di gioco cercando di spostarsi il pallone sul destro. Si riscatta con l’assist per lo stesso interista".

Mezzo punto in più da La Gazzetta dello Sport (6,5): "A oltre due anni dall’ultima presenza in azzurro (giugno 2023), entra e si piazza a sinistra in mediana. Ha una buona occasione, ma non la sfrutta. Si riscatta con l’assist per il 3-0 di Pio". Stesso voto da Tuttosport: "Torna in Nazionale dopo una vita e festeggia l’evento regalando a Esposito l’assist del tris".