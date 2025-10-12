Buongiorno, ci siamo quasi: quando rientrerà? Spunta l'indizio social
Finalmente buone notizie dall'infermeria del Napoli: Alessandro Buongiorno sembra essere sulla via del pieno recupero. Il difensore potrebbe essere abile e arruolabile proprio in vista della trasferta di sabato contro il "suo" Torino, squadra in cui è cresciuto. A lanciare un segnale ottimistico è lo stesso giocatore, come riportato oggi dal Corriere del Mezzogiorno. Buongiorno ha postato sui social la foto di una palestra, accompagnata da alcune emoticon che fanno ben sperare i tifosi azzurri.
Sebbene non abbia partecipato all'allenamento congiunto di venerdì contro l'Avellino, il difensore sta accelerando i tempi per il rientro in gruppo. La sua presenza per la gara del prossimo weekend sembra ormai più che probabile, un rinforzo cruciale per la difesa di Conte.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Torino
|Napoli
