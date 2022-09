Bianchi alla Gazzetta: "Prendete esempio dal Napoli in Europa! Ed è pure più giovane ed economico..."

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex tecnico del Napoli Ottavio Bianchi ha parlato degli azzurri e della sfida al Milan

TuttoNapoli.net

© foto di Marco Frattini

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex tecnico del Napoli Ottavio Bianchi ha parlato degli azzurri e della sfida al Milan: "Sarà la partita più bella del campionato. Sarà uno spettacolo. Sono due formazioni che ripartono da una serie di certezze consolidate, è un vantaggio che si riflette in modo tangibile. Le altre candidate mi sembrano meno continue. Leao e Osimhen? Sono due rose talmente attrezzate che non possono fornire alibi, specialmente per chi ha determinate ambizioni. Poi il calcio è gioco di squadra, c’è un detto che ripetevo sempre: “Il collettivo esalta il singolo, il singolo viene esaltato dal collettivo".

Sul Napoli: "E' un organico ben costruito, le novità sono state assorbite molto bene. È una realtà notevole, inoltre nel complesso la squadra è ringiovanita e costa meno. Milan e Napoli hanno un modello simile, da seguire per tutti quei club che vogliono coniugare i risultati sportivi ad un bilancio in salute. Kvaratskhelia senz’altro è una bella novità, ammetto che non ne avevo mai sentito parlare e ne sono rimasto colpito. Spero però che questa partita possa servire a far emergere qualche giovane italiano, come Raspadori. Mi è sempre piaciuto, è un calciatore in evoluzione e mi sembra anche una persona molto intelligente. Mi aspetto che faccia grandi cose".

Sull'Europa: "Servirebbe che tutte scendessero in campo come la squadra di Spalletti, ottenendo vittorie di spessore. La tendenza degli ultimi anni è inequivocabile: la mancata qualificazione ai Mondiali, per la seconda volta consecutiva, è un pessimo segnale. Guardandoci intorno, la forbice tra il nostro calcio e lo standard europeo è sempre più ampia».