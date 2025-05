Biglietti Parma-Napoli: disagi, lunghe file e sold out in 20 minuti, il racconto

"Venti minuti per una polvere azzurra di stelle che pioverà sullo stadio Tardini all’ora del primo gala per lo scudetto". Lo scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola. Focus sulla prevendita di ieri per la sfida di domenica sera al Tardini.

"I 3.500 biglietti del settore ospiti riservati ai tifosi del Napoli, in vista della trasferta in programma domenica a Parma alle 20.45, sono stati acquistati in meno di mezzora: dalle 14, orario di partenza, alle 14.20, orario di chiusura vendite. Fisiche, faccia a faccia, vecchio stile: un salto nel passato apparentemente romantico che, in virtù della decisione del Parma di limitare il circuito online soltanto ai residenti nella provincia emiliana in possesso di una Tardini Card sottoscritta entro il 31 marzo 2025, ha creato non pochi disagi nelle zone azzurre. Soprattutto a Napoli e in Campania, ovviamente: punti vendita presi d’assalto e lunghe code dalle prime ore del mattino che, in alcuni casi documentati attraverso i social, hanno orientato i titolari a chiudere i negozi in attesa delle 14, nonostante l’annuncio di orari continuati".