KDB-McTominay e l'età media, Repubblica: "29,9 anni, il metodo Conte"

Oggi alle 11:00Rassegna Stampa
di Redazione Tutto Napoli.net

Pochi dettagli per capire che il Napoli è già tra i candidati al prossimo scudetto. Li fornisce nel suo fondo per Repubblica il giornalista Antonio Corbo che si focalizza sugli autori dei gol: "McTominay e De Bruyne, due attese celebrità messe insieme in un ambizioso progetto della società" e le riflessioni si spostano sulla costruzione della squadra:

"Se è così perentorio il successo con una squadra sovraccarica di esperienza, potenza, classe nonostante la sua media alta di età, 29,9 primavere, vuol dire che in questo momento del calcio italiano la cifra tecnica conta molto più di tante favole che si raccontano fuori con giovani rampanti. Conte la pensa così, lo scudetto e la prima vittoria della nuova stagione premiano l’allenatore pluriscudettato per il suo metodo di costruire e guidare squadre vincenti".