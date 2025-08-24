Pagelle De Bruyne, pioggia di 7 e 7,5: "Traiettoria al cianuro, raggio di un cielo superiore"

vedi letture

Da 7 a salire tutte le pagelle dei quotidiani per Kevin De Bruyne, subito in gol all'esordio nel campionato italiano. Un gol con una parabola incredibile, che beffa tutti, ma anche giocate d'alta scuola e tanto impegno pure in non possesso, come sottolineato da Conte. Di seguito alcune delle pagelle dei quotidiani in edicola.

Corriere dello Sport 7 - Potrebbe segnare dopo 25’’, aspetta quasi un’ora per la prima rete azzurra con la specialità della casa. Fa la mezzala, la seconda punta, poi si affianca a Lobo, finisce centravanti. Gioca ovunque occorra, con la sua classe. A 34 anni e 56 giorni diventa il giocatore più anziano a segnare al suo esordio col Napoli in Serie A nell’era dei tre punti.

Gazzetta dello Sport 7 - Per il gol, per la prestazione, ma qualcosa in più per il passaggio a Rrahmani nel primo tempo: un lampo e gli ha spalancato la porta. Nessuno si è accorto che c’era spazio per quell’assist. Il raggio di un cielo superiore.

Il Mattino 7,5 - La maestria con cui calcia quel morbida traiettoria al cianuro è roba degna di un genio. Primo gol all’esordio italiano, pochi secondi e già poteva segnare al volo. Il tocco per Rrahmani sugli sviluppi di azione d’angolo è da poesia di questo gioco.

Tuttonapoli.net 7,5 - E’ suo il primo tiro del campionato del Napoli, che non ha troppa fortuna. Nella prima fase si limita a studiare la situazione, giusto qualche tocco di qualità prima di mettersi in proprio. Velenosa la punizione che di fatto mette la partita in cassaforte e gli regala subito la prima gioia in campionato. Fare la differenza con la qualità: espone il Prof. KDB.