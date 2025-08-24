Pagelle McTominay, solo 7,5 ed 8: "Vuole essere l'MVP anche del nuovo campionato"

Prima partita, primo premio di MVP della gara per l'MVP dell'intero scorso campionato. Scott McTominay riparte da dove aveva finito, col gol al Cagliari sull'asse con Politano, ripetuto anche alla prima col Sassuolo. Voti altissimi sui quotidiani per un giocatore straordinario che vuole nuovamente trascinare il Napoli in alto.

Corriere dello Sport 7,5 - Si torna sempre dove si è stato bene e l’Mvp dell’ultima Serie A si fa trovare subito pronto segnando il primo gol del nuovo campionato. Moto perpetuo, combatte e difende palla, rincorre gli avversari e riparte. Colpisce anche una traversa.

Gazzetta dello Sport 7,5 - Dopo 33’ ha già calciato in porta, dopo 17’’ la imbuca, al 46’ la traversa. Il miglior giocatore del campionato scorso lo è anche in quello nuovo. Tatticamente sapiente, di fatto è diventato la seconda punta di Conte.

Il Mattino 8 - Parte molto largo ed alto a sinistra, alternandosi con De Bruyne. Il suo inserimento sul primo palo è fattovcon il tempo perfetto dell’attaccante di razza, così come lo stacco. La copia tridimensionale della combinazione con il Cagliari. Poi prende anche una traversa calciando con una tale facilità che il pallone sembra un vecchio Supersantos

Tuttonapoli 8 - Dove ci eravamo lasciati Scott? Subito un gol, da centravanti vero, per il centrocampista che sa fare tutto. Segna di testa rubando il tempo a tutti, sfiora la doppietta con un destro a giro che si stampa sulla traversa. Oltre a questo, tutto il suo incredibile lavoro. Semplicemente l’MVP dello scorso campionato.