Gazzetta celebra De Bruyne: "Ha le scarpe da disegno, le producono a Fabriano"

Nell'analisi post-partita della Gazzetta dello Sport, in più passaggi il giornalista Luigi Garlando ha celebrato l'esordio in Italia - con gol - di Kevin De Bruyne. Di seguito alcuni stralci: "Al 12’ della ripresa ecco il nuovo: Kevin De Bruyne. Leggenda vuole che se le faccia confezionare a Fabriano: scarpe da disegno. Infatti, pennella una parabola velenosa. Se qualcuno la devia in rete, bene, altrimenti va in rete da sola. Appunto. Turati sorpreso. Questo è il Napoli al debutto: come prima, più di prima. Ha aggiunto Kevin D’Artagnan senza rinunciare ai tre moschettieri (Lobotka, Anguissa, McTominay), conservando un buon equilibrio"

Ed ancora sul 4-1-4-1: "Ma poi De Bruyne spettina tutto, perché, se scende a prender palla per impostare, si compone il 4-3-3, se invece sale alle spalle di Lucca, per ideare da trequartista, ecco il 4-2-3-1. Ma non basta, perché anche McTominay collabora a formare quello che Fascetti chiamava “casino organizzato”". Ed infine: "Tutto come prima, anzi, meglio, perché De Bruyne, in viaggio verso la condizione migliore, fa già intuire cosa può aggiungere. Se le sue scarpe da disegno potranno dettare la profondità a un Hojlund e non appoggiare a un Lucca che viene sempre incontro, il Napoli potrà diventare molto più cattivo in attacco".