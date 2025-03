Bilancio devastante senza David Neres: una sola vittoria per gli azzurri

Amichevole con la Puteolana per testare David Neres. Ne scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport

Amichevole con la Puteolana per testare David Neres. Ne scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Contro la squadra di Serie D, che era già stata ospite degli azzurri a metà novembre, l’allenatore ha monitorato i progressi dei calciatori che hanno avuto meno spazio negli ultimi tempi, per un motivo o per un altro.

Uno su tutti: David Neres, che dopo oltre un mese dall’infortunio s'appresta a tornare tra i convocati per la sfida contro il Milan del 30 marzo. Il Napoli non ha voluto affrettare i tempi e ha deciso di aspettare la pausa per far sì che la condizione dell'attaccante potesse crescere. Saranno trascorsi 49 giorni dalla sua ultima apparizione, in casa contro l’Udinese lo scorso 9 febbraio. Senza il brasiliano, il Napoli ha giocato cinque partite e ha vinto una sola volta, contro la Fiorentina. Conte ha bisogno anche di lui e dei suoi strappi per mantenere viva la lotta scudetto fino all'ultima giornata".