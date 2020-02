"Brutto dire a quei 3-4 che non ci saranno", i quotidiani svelano i nomi di chi andrà in tribuna

"La cosa più brutta è dire a quei 3-4 giocatori fuori lista che non ci saranno" ha detto ieri Gattuso in conferenza stampa. La Gazzetta dello Sport oggi in edicola anticipa i nomi dei calciatori che, da regolamento, saranno costretti ad uscire di scena: si tratta di Karnezis, Lobotka e Lozano. Gattuso, infatti, ne ha convocati 21, ma la Uefa prevede solo sette panchinari e dunque tre non ci saranno. L'allenatore sembra aver già fatto la sua scelta. Per il Corriere dello Sport, invece, Lobotka sarà in panchina mentre andrà in tribuna Luperto.