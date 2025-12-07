Buongiorno-Milinkovic, il particolare tabù Juve da sfatare al Maradona

La sfida contro la Juventus ha un significato speciale non solo per i tifosi napoletani, ma anche per Alessandro Buongiorno e Vanja Milinkovic-Savic. Entrambi ex Torino, con il difensore cresciuto nel settore giovanile granata, questa sera proveranno a infrangere un tabù personale contro i bianconeri.

Come riportato dal Corriere dello Sport, Buongiorno non ha mai vinto contro la Juve: cinque precedenti, quattro pareggi e una sconfitta. La sua unica “vittoria” risale allo scorso anno, nel 2-1 del Napoli al ritorno, ma era fuori per infortunio. Situazione simile per Milinković-Savić, che in nove incroci non ha mai ottenuto un successo, collezionando sei sconfitte e tre pareggi. Stasera entrambi inseguono la prima vera gioia contro la Vecchia Signora.