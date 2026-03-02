Infortuni Napoli, Repubblica: "Tre segnali incoraggianti arrivano dall'infermeria"

vedi letture

Arrivano segnali incoraggianti dall’infermeria del Napoli, proprio nel momento in cui la corsa Champions entra nella fase decisiva. A fare il punto è Repubblica, che parla di un clima finalmente più sereno a Castel Volturno.

“Dall’infermeria arrivano finalmente dei segnali rassicuranti e il peggio sembra passato”, si legge nel pezzo del quotidiano. L’ultima parola, però, spetterà come sempre ad Antonio Conte, che valuterà personalmente le condizioni dei centrocampisti rientrati.

Secondo Repubblica, “la convocazione di Anguissa dovrebbe essere quasi certa”, considerando che il leader del Camerun era già stato vicino alla partenza per il Veneto. Cresce l’ottimismo anche attorno a McTominay, fermo da quattro partite per l’infiammazione al tendine: “ha già saltato 4 gare (Como, Roma, Atalanta e Verona)”, ricorda il quotidiano, sottolineando la sua natura combattiva e la voglia di rientrare quanto prima.

Sarà però lo stesso scozzese a dover chiarire se il dolore è definitivamente alle spalle. Infine c’è Kevin De Bruyne, per il quale un rientro già venerdì avrebbe quasi del prodigioso. L’idea, evidenzia Repubblica, è quella di ripartire gradualmente: “L’obiettivo massimo per il belga e i suoi due compagni di reparto è ripartire dalla panchina, magari proprio col Torino”.