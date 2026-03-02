Riecco Lukaku: la primavera è la sua stagione del gol preferita

L’emergenza offensiva sta lentamente rientrando e Hojlund non è più solo là davanti.

Marzo è il mese di Romelu Lukaku. La storia recente lo racconta così: quando la stagione entra nel vivo, Big Rom cambia passo. E quest’anno i segnali sembrano andare proprio in quella direzione. La Gazzetta dello Sport lo sottolinea con un passaggio emblematico: “La storia racconta che da marzo in poi Lukaku diventa devastante”. Una frase che pesa, soprattutto dopo il lungo stop che ha frenato l’attaccante belga.

Il ritorno al gol, arrivato dopo 281 giorni di digiuno quasi forzato per via di un brutto infortunio, non è un dettaglio. Anzi. Come evidenzia ancora il quotidiano, “ritrovare la rete dopo 281 giorni di digiuno – quasi – forzato a causa di un brutto infortunio, proprio il 28 febbraio, potrebbe essere stato il segno che il Napoli aspettava per poter finalmente provare a sorridere”.

Il momento è simbolico e sostanziale. L’emergenza offensiva sta lentamente rientrando e Hojlund non è più solo là davanti. “C’è Big Rom che ha voglia di riprendersi il tempo perduto e di migliorare la sua condizione anche in ottica mondiale”, scrive la Gazzetta dello Sport, mettendo in evidenza non solo l’obiettivo Napoli, ma anche la prospettiva internazionale del centravanti.