Futuro Conte, Repubblica: rapporto con ADL è cambiato! Ora dipende da 5 fattori

vedi letture

Il futuro di Conte dipenderà da cinque fattori chiave: Repubblica li elenca e parla del rapporto tra l'allenatore e De Laurentiis.

Il silenzio accompagna le riflessioni sul domani della panchina del Napoli. Antonio Conte ha ancora un anno di contratto, con scadenza a giugno 2027, ma la sua permanenza non è affatto scontata. A interrogarsi è La Repubblica, sottolineando come il rapporto con il presidente Aurelio De Laurentiis sia cambiato rispetto alla scorsa stagione. Il futuro di Conte dipenderà da cinque fattori chiave.

I 5 punti decisivi per il futuro di Conte

Il primo è la qualificazione alla Champions League, ritenuta imprescindibile: garantirebbe 60-70 milioni, risorse necessarie alla luce delle perdite operative. Secondo punto, un mercato più contenuto, con profili giovani e stipendi sostenibili: “Conte dovrà adeguarsi”. Terzo, servono chiarimenti urgenti sulla gestione degli infortuni per evitare recidive: “Non si esclude un ciclo di riposo attivo a Ischia o Telese, con terme, sabbia e personal trainer di alto profilo”. Il quarto nodo riguarda i molti stop in una stagione che porta al Mondiale, potenzialmente fonte di insofferenze nello spogliatoio. Infine, pesano i maxi-ingaggi di Romelu Lukaku e Kevin De Bruyne: senza alternative, si proseguirà. Tutto, però, resta aperto.