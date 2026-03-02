La Champions passa per il Maradona: l'elemento che può favorire il Napoli

Secondo Repubblica, “il calendario inizia finalmente a essere un po’ meno impervio”

La corsa alla Champions passa dal Maradona. È questa la chiave di lettura proposta da Repubblica, che analizza il calendario del Napoli e il peso delle prossime gare interne nella volata finale. “La Champions passa per il Maradona”, scrive il quotidiano, sottolineando come delle 11 partite ancora in programma, ben 7 si giocheranno nel fortino di Fuorigrotta. Si parte dall’anticipo di venerdì sera contro il Torino, un crocevia importante per consolidare il terzo posto.

Secondo Repubblica, “il calendario inizia finalmente a essere un po’ meno impervio” e gli azzurri sono nelle condizioni ideali per lanciare l’assalto definitivo all’obiettivo. La vittoria di Verona, arrivata al fotofinish grazie al gol di Romelu Lukaku, viene definita pesantissima: “I tre punti portati via da Verona valgono oro”.

Il quotidiano racconta anche della gestione di Antonio Conte dopo il successo al Bentegodi: “Antonio Conte ha ricompensato ieri il suo gruppo con una domenica di vacanza”, un segnale di fiducia e di attenzione alla componente mentale. La ripresa a Castel Volturno, però, è già fissata, perché adesso sarà necessario “serrare i ranghi”.