La Champions passa per il Maradona: l'elemento che può favorire il Napoli
La corsa alla Champions passa dal Maradona. È questa la chiave di lettura proposta da Repubblica, che analizza il calendario del Napoli e il peso delle prossime gare interne nella volata finale. “La Champions passa per il Maradona”, scrive il quotidiano, sottolineando come delle 11 partite ancora in programma, ben 7 si giocheranno nel fortino di Fuorigrotta. Si parte dall’anticipo di venerdì sera contro il Torino, un crocevia importante per consolidare il terzo posto.
Secondo Repubblica, “il calendario inizia finalmente a essere un po’ meno impervio” e gli azzurri sono nelle condizioni ideali per lanciare l’assalto definitivo all’obiettivo. La vittoria di Verona, arrivata al fotofinish grazie al gol di Romelu Lukaku, viene definita pesantissima: “I tre punti portati via da Verona valgono oro”.
Il quotidiano racconta anche della gestione di Antonio Conte dopo il successo al Bentegodi: “Antonio Conte ha ricompensato ieri il suo gruppo con una domenica di vacanza”, un segnale di fiducia e di attenzione alla componente mentale. La ripresa a Castel Volturno, però, è già fissata, perché adesso sarà necessario “serrare i ranghi”.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Napoli
|Torino
