Finalmente riecco Lukaku: i due obiettivi di Big Rom per il finale di stagione

Il tempo dei minuti centellinati sembra alle spalle. Come racconta il Corriere dello Sport, Romelu Lukaku ha fissato due obiettivi ambiziosi per il finale di stagione, nonostante il grave infortunio che gli ha fatto perdere metà campionato. Contro il Verona ha giocato 24 minuti più recupero: il massimo finora, superando il minutaggio messo insieme nelle precedenti apparizioni.

Il rientro di Lukaku, step by step

Prima erano stati spezzoni: 11’ con la Juventus, 1’ con la Fiorentina, 5’ con l’Atalanta, 8’ col Chelsea in Champions League, 16’ col Como in Coppa Italia, con il rigore sbagliato ai tiri finali. In totale 41 minuti. Ora Lukaku sogna di tornare protagonista con il Napoli nella corsa Champions e di guidare il Belgio al Mondiale: Europa e Americhe, due traguardi da inseguire.