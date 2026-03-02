L'Aia ha ritenuto adeguata la prestazione di Colombo: ha commesso un solo errore
La commissione arbitrale guidata da Gianluca Rocchi era presente sabato al Bentegodi per seguire da vicino Hellas Verona–Napoli e ha promosso con un giudizio di sufficienza la direzione di gara di Andrea Colombo.
Secondo quanto riportato da Il Mattino, la prova del fischietto comasco è stata considerata nel complesso adeguata, pur con la consapevolezza che si potesse fare qualcosa in più. Ritenuto corretto il cartellino giallo mostrato a Suslov per l’intervento su Gutierrez, un’ammonizione che, essendo già diffidato, è costata il rosso al giocatore del Verona.
Diversa la valutazione sull’episodio che ha portato al corner del pareggio: il contatto di Bowie su Buongiorno viene giudicato come fallo non rilevato.
Prossima partita
06 mar 2026 20:45
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Napoli
|Torino
