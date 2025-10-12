Buongiorno vicino al rientro, Gazzetta: "Ma non sta ancora benissimo", spunta l'indizio

Alessandro Buongiorno è vicino al rientro. Lo scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport che aggiunge: "Il difensore va migliorando, non sta ancora benissimo - e infatti non ha preso parte per prudenza venerdì all’allenamento congiunto con l’Avellino - ma al rientro in quella che è la "sua" partita, un posto tra i convocati dovrebbe esserci.

E poi si vedrà. C’è il tour de force all’orizzonte, le sette partite in ventidue giorni tra campionato e Champions League che attendono la squadra azzurra, e Conte avrà bisogno di tutti, sapendo già che dovrà rinunciare a Lobotka e a Politano, "vittime" della gara con il Genoa. Le nazionali, poi, in genere costano ulteriore fatica e soltanto quando rientreranno tutti, e sarà stato chiaro il grado di affaticamento dei singoli, l’allenatore potrà orientarsi e fare scelte".