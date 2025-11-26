Hojlund bocciato, i quotidiani: "Sbaglia rigore e grossa chance di testa"

Oggi alle 09:30
di Fabio Tarantino

Non bene Hojlund contro il Qarabag. Oltre al rigore sbagliato, una gara opaca in cui non è riuscito a incidere. Voti bassi per i quotidiani.

Voto 5 per La Gazzetta dello Sport
"Si prende la responsabilità del rigore ma lo calcia male e a mezza altezza. Poi si divora di testa una grande opportunità. Serata no".

Voto 5 per il Corriere dello Sport
"Si vede poco, ma fa tanto lavoro sporco. Sbaglia il rigore del possibile vantaggio".

Voto 5,5 per Tuttonapoli
"Lavora un buon pallone per McTominay, che viene atterrato in area avversaria. Sbaglia qualche appoggio sugli esterni e calcia malamente il rigore. Però si impegna tanto".