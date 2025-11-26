McTominay show: qualcuno a Manchester si sta facendo una domanda

McTominay ha deciso la partita con un colpo di testa e poi ha replicato per il bis col gesto tecnico che ormai gli appartiene. Il Corriere dello Sport oggi in edicola ha parlato della prova dello scozzese, ieri Mvp contro il Qarabag in Champions.

"Ora sono cinque le sue reti stagionali. Del Napoli è il capocannoniere avendo staccato Hojlund, De Bruyne e Anguissa fermi a quattro. Non solo: dal suo esordio italiano, McTominay è il centrocampista di Serie A che ha preso parte a più gol tra i suoi (18) e gli assist (6) in tutte le competizioni, rigori esclusi. Un impatto devastante con la sua nuova realtà mentre a Manchester più di una volta qualcuno ha rimpianto il suo addio".