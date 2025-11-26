Fantasia Lang, i quotidiani lo premiano: "Ora sta bene e ha personalità"

di Fabio Tarantino

Noa Lang promosso anche contro il Qarabag. Ottima prova per il fantasista olandese autore di diversi spunti con voti alti in pagella.

Voto 7 per La Gazzetta dello Sport
"Con personalità, si vede che ora ha preso confidenza. Cerca lo spunto senza paura. Suo l'assist per il Neres acrobatico". 

Voto 7 per il Corriere dello Sport
"Nel primo tempo si beve Matheus Silva e crossa al bacio per la sforbiciata di Neres. Un’altra bella prestazione dopo quella con l’Atalanta, scalando gerarchie con la sua genuina sfrontatezza".

Voto 6,5 per Tuttonapoli
"Si fa vedere con tanti movimenti e riesce a mettere cross interessanti anche col sinistro. Stampa sulla traversa un tiro cross. Va vicino al gol ed è sempre vivace".