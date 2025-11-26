Infortunio Gutierrez: arriva l'annuncio sui tempi di recupero (non brevi)

vedi letture

Prima della partita contro il Qarabag altro infortunio per il Napoli: ko Gutierrez che ora sarà costretto a uno stop che non sarà troppo breve. Ecco quanto scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola. "Gutierrez, fuori per una distorsione a una caviglia rimediata nella rifinitura che lo terrà fuori per una ventina di giorni. Salterà la Roma, tanto per cominciare", si legge.

Conte ieri proprio sull'esterno spagnolo ha detto: "Miguel ha avuto questa distorsione, non sto a dire quante settimane sono, perché il ragazzo ha grande volontà e è molto dispiaciuto per quello che è accaduto. Quindi mi ha detto che lui in due settimane recupera, il dottore non pensa che in due settimane possa recuperare".

Ecco dunque le partite che potrebbe saltare:

Roma-Napoli domenica 30 novembre ore 20.45

Napoli-Cagliari mercoledì 3 dicembre ore 18 (Coppa Italia)

Napoli-Juventus domenica 7 dicembre ore 20.45

Benfica-Napoli mercoledì 10 dicembre ore 21

Udinese-Napoli domenica 14 dicembre ore 15