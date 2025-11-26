Altro che sussulto con la Dea, Cds: "Il Napoli c'è con rabbia e qualità"

"No, con l'Atalanta non era stato soltanto un sussulto". La conferma, infatti, è arrivata ieri contro il Qarabag. Il Napoli di Conte c'è e il Corriere dello Sport oggi in edicola esalta la prova degli azzurri in Champions.

"Il Napoli è tornato, brillante e cattivo anche in Champions, addirittura rabbioso nella reazione al rigore sbagliato da Hojlund all'11' del secondo tempo, con l'ansia del cronometro e la partita bloccata sullo 0-0 contro la rivelazione della coppa. È McTominay, l'uomo d'Europa: segna l'1-0 e propizia l'autogol del 2-0 finale di Jankovic. A Eindhoven la sua doppietta era valsa soltanto per le statistiche, ieri ha ravvivato le ambizioni. Sì, vittoria doveva essere e vittoria è stata nel giorno del quinto anniversario della morte di Maradona, omaggiato dallo stadio che porta il suo nome e dalla sua squadra con una prestazione orgogliosa e feroce fino al minuto 96".