CorSera: "Napoli guarito e pronto a rilanciarsi. E ha cambiato pelle"

Il Corriere della Sera oggi in edicola analizza la prova del Napoli contro il Qarabag che va a chiosare una settimana perfetta dopo la sosta: "Chiusa la «crisetta» nel cassetto, Conte ottiene una vittoria decisiva in ottica play-off di Champions contro il Qarabag. Il paziente partenopeo non solo è guarito, ma prova a rilanciarsi. In sette minuti nel secondo tempo passa dal 24° al 18° posto con sette punti, l’orizzonte è ora abbastanza definito.

Il Napoli ha cambiato pelle, ed è una realtà. Meno qualità, ma tanta imprevedibilità. Hojlund sbaglia un calcio di rigore (il portiere azero Kochalski è in serata di miracoli) ma conta poco. La squadra di Conte ha una (nuova) fisionomia: Noa Lang e Neres allargano campo e visione, cercano più l’uno contro uno che la rifinitura, sono due amici che anche in campo si cercano con tanta insistenza".