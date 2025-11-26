Corbo: "Conte ha trovato il modulo della svolta?", ma non è il 3-4-2-1
Antonio Corbo l'ha vista così: nel suo consueto editoriale su Repubblica, il giornalista ha commentato la prova del Napoli contro il Qarabag individuando in una mossa di Conte dalla panchina il momento decisivo. "Basta con i cambi ruolo su ruolo, come fan quasi tutti. Ecco una variante tattica. Politano subentra a Beukema, la difesa torna da 3 a 4, Di Lorenzo al posto di sempre. Altro ritocco, altra variante.
L’esterno sinistro Lang lascia per il jolly di centrocampo Elmas, è il perfetto riequilibrio nella zona dell’iniziale disagio. Con Neres seconda punta accanto a Lucca che sostituisce un gelido Hojlund: ecco il 4-4-2 che si ricorderà di questa serata raddrizzata dal trasformista Conte. Facile cambiare se la squadra fisicamente sta meglio, certo. Ma da Bologna a ieri è cambiato tanto. Perché il 4-4-2 può essere il modulo della cavalcata".
