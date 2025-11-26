Rientro Lukaku: niente Roma, ora è un'altra la partita nel mirino

vedi letture

Sembrava vicino il rientro di Lukaku con la possibile convocazione già per la Roma. Conte, però, prima della gara con il Qarabag ha annunciato che non sarebbe rientrato per la sfida della Capitale. Oggi, a proposito della partita di domenica, il Corriere dello Sport scrive: "Lukaku, per la cronaca, non ci sarà: ha rallentato, proverà a rientrare con la Juve".

Lukaku è fermo dal 14 agosto, ultimo giorno di ritiro a Castel di Sangro, amichevole contro l'Olympiacos. Lesione di alto grado al retto femorale della coscia sinistra. La scelta, dopo, sarà quella della terapia conservativa e non dell'operazione. Lukaku inizia la riabilitazione in Belgio tra Bruxelles e il centro Move to Cure di Anversa. Torna a Napoli nella settimana della sfida al Como, l'1 novembre.