Callejon rivede il Napoli e si emoziona, CdM: "Non è vero che il calcio è solo soldi"
Oggi alle 15:50
di Pierpaolo Matrone

Il 2-0 subito dal Napoli contro il Benfica rappresenta la terza sconfitta esterna in Champions League, un altro passo falso in una stagione europea finora deludente. Ma sulle colonne del Corriere del Mezzogiorno trova spazio anche un momento di nostalgia dal sapore dolce.

Il quotidiano racconta la presenza a bordocampo di José Maria Callejon, inviato per Prime Video, apparso visibilmente emozionato prima del match. Accanto a lui anche Gianfranco Zola. “Non è vero che il pallone è solo soldi: c’è il cuore, ci sono le emozioni”, scrive il giornale. Un ricordo di ciò che il Napoli è stato e che continua a rappresentare.