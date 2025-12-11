Corsera: "La stanchezza conta poco. E' stato sbagliato l'approccio"

"Resta Mou lo spe­cial. Conte ne prende atto, con ama­rezza. La sua squa­dra è venuta meno sul più bello e la scon­fitta col Ben­fica potrebbe avere un peso spe­ci­fico in chiave qua­li­fi­ca­zione. L’ener­gia del cam­pio­nato non con­ta­gia la Cham­pions, eppure il tec­nico par­te­no­peo schiera la stessa for­ma­zione che ha bat­tuto facil­mente la Juven­tus al Mara­dona". Lo si legge sul 'Corriere della Sera' nel commento della partita persa ieri dal Napoli sul campo del Benfica, al Da Luz. Terzo ko di fila in trasferta per la squadra di Conte.

"La stan­chezza almeno in avvio c’entra poco — il Napoli corre per novanta minuti — piut­to­sto è l’approc­cio alla par­tita che è sba­gliato. I por­to­ghesi sono aggres­sivi, sino a man­dare gli avver­sari in con­fu­sione, tat­tica e anche tec­nica. Mou­ri­nho la mette sui duelli, Conte si arrab­bia in pan­china per­ché la sua squa­dra, per i primi 45’, li perde siste­ma­ti­ca­mente. Uomo su uomo, il Napoli subi­sce il for­cing e non rie­sce a far cir­co­lare il pal­lone, sono i por­to­ghesi ad avere il pal­lino del gioco. Son sem­pre loro a far cor­rere, spesso a vuoto, gli ospiti".